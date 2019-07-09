Житель Курска отсудил 2 миллиона у Минфина РФ 

Житель Курска Александр Снегирев с 2013 года судился с Министерством Финансов Российской Федерации за клад, который он нашел в своем же доме. Во время ремонта была найдена бутылка с монетами времен Николая II. Найденное было изъято в пользу государства, как предметы, имеющие культурную значимость. После изъятия монеты непонятным образом пропали.
Александр справедливо подал в суд заявление на материальную компенсацию за сделанную им находку. И только спустя 6 лет суд принял решение о взыскании с Минфина 2 миллионов рублей в пользу Снегирева.
"Наконец-то справедливость восторжествовала", — прокомментировал Александр после завершения судебного процесса.