Священник призвал россиян бойкотировать всё грузинское

Наместник Валаамского монастыря епископ Панкратий призвал россиян бойкотировать всё, что связано с Грузией

"Мы закупали грузинскую минеральную воду для больных и приглашали лучших грузинских исполнителей на международный фестиваль православного пения. После вчерашнего беспрецедентного публичного оскорбления главы России никакие контакты с Грузией, включая приобретение грузинских товаров, становятся для нас абсолютно невозможными", — написал епископ на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что оскорбления главы государства со стороны иностранца не должны оставить равнодушными граждан, уважающих свою страну.

Епископ Панкратий также подчеркнул, что виновный должен принести извинения народу России.