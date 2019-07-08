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Священник призвал россиян бойкотировать всё грузинское 

News.ru 1 час назад
Наместник Валаамского монастыря епископ Панкратий призвал россиян бойкотировать всё, что связано с Грузией.
"Мы закупали грузинскую минеральную воду для больных и приглашали лучших грузинских исполнителей на международный фестиваль православного пения. После вчерашнего беспрецедентного публичного оскорбления главы России никакие контакты с Грузией, включая приобретение грузинских товаров, становятся для нас абсолютно невозможными", — написал епископ на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что оскорбления главы государства со стороны иностранца не должны оставить равнодушными граждан, уважающих свою страну.
Епископ Панкратий также подчеркнул, что виновный должен принести извинения народу России.
Ранее News.ru писал о том, что телеведущий грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. По решению саморегулирующей комиссии грузинской телекомпании Габуния на два месяца отстранён от работы.
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Общество , Видео , Георгий Габуния , Владимир Путин , Грузия
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