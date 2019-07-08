Валуев объяснил свое фото с убитым медведем

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев объяснил свое фото с убитым медведем, передает Sport24.

Вопрос про фотографию, на которой Валуев изображен с убитым медведем, прозвучал на пресс-конференции.

"Я никогда не скрывал, что я охочусь. И хоть это старая фотография, еще с того момента, когда я еще и не работал в этом комитете. Тем не менее охотником я до сих пор являюсь. Считаю, что охотники для сохранения дикой природы делают гораздо больше.

С битыми животными я уже давно не фотографируюсь, если вас устроит это мое объяснение. Что я сделал для экологии и окружающей среды, вы всегда можете посмотреть на сайте Госдумы, чтобы мне не перечислять номера законов, которые к экологии имеют самое непосредственное отношение", — заявил Валуев.

Ранее Валуеву предложили сходить в святое место, чтобы "излечиться от рака мозга".