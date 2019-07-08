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Валуев объяснил свое фото с убитым медведем 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Twitter.com/ sport24.ru
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев объяснил свое фото с убитым медведем, передает Sport24.
Вопрос про фотографию, на которой Валуев изображен с убитым медведем, прозвучал на пресс-конференции.
"Я никогда не скрывал, что я охочусь. И хоть это старая фотография, еще с того момента, когда я еще и не работал в этом комитете. Тем не менее охотником я до сих пор являюсь. Считаю, что охотники для сохранения дикой природы делают гораздо больше.
С битыми животными я уже давно не фотографируюсь, если вас устроит это мое объяснение. Что я сделал для экологии и окружающей среды, вы всегда можете посмотреть на сайте Госдумы, чтобы мне не перечислять номера законов, которые к экологии имеют самое непосредственное отношение", — заявил Валуев.
Ранее Валуеву предложили сходить в святое место, чтобы "излечиться от рака мозга".
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Комментарии2
Общество , Экология , Николай Валуев , Госдума
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