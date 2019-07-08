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Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Рождаемость в России продолжает падать и достигла своего минимума за последние 10 лет. Ее суммарный коэффициент по итогам прошлого года составил 1,58, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
За первые три месяца текущего года рождаемость снизилась на 9,1 процента — на свет появились 355,3 тысячи детей, в то время как за тот же период годом ранее родилось 390,9 тысячи. При этом в январе-марте умерло 462 тысячи человек. Резкий демографический спад наблюдается в более чем половине субъектов.
Зампредседателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко в беседе с изданием объяснил эти процессы двумя факторами. Во-первых, сократилась численность женщин в так называемом активном репродуктивном возрасте — сейчас 20-летних в два раза меньше, чем 30-летних. Во-вторых, из-за экономической ситуации в стране россиянки откладывают рождение детей. В среднем, первого ребенка женщина рожает в 28 лет.
В начале июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила о катастрофических потерях среди россиян. По ее данным, за последние четыре месяца естественная убыль составила около 149 тысяч человек.
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Общество , Социология , Татьяна Голикова , Сергей Рыбальченко , Росстат , Общественная палата России , газета "Известия"
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