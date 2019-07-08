Канделаки назвала заказчика матерщины в адрес Путина на грузинском ТВ

Комментируя скандальный эфир в программе «60 минут» на канале «Россия 1», она назвала высказывание Габунии провокацией, а Саакашвили — ее заказчиком.

«Саакашвили — политический преступник, который даже не находясь на территории Грузии, продолжает разваливать Грузию. Делает это он стабильно с 2008 года», — отметила Канделаки.

По ее словам, 18 июля канал «Рустави 2» «заберут» у Саакашвили и вернут законному владельцу.

«И на этом вся эта постоянная антироссийская пропаганда на этом канале закончится», — пояснила продюсер.

Как сообщает Sputnik Грузия, в этот день Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласит решение по иску от юристов телеканала о смене владельца «Рустави 2». В марте 2017 года Верховный суд Грузии оставил в силе решение о передаче телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши.

«Он пошел на абсолютно неприемлемое поведение. Оскорбление президента России, его родителей в эфире федерального канала считаю политическим хулиганством, которое способно вызвать самые необратимые процессы в той же Грузии», — добавила Канделаки.

Она призвала Россию быть мудрой и понимать, что грузины — это не Саакашвили. По ее словам, Саакашвили — голос «недополитика» и «недочеловека».

Ранее Канделаки не согласилась с выводами телеведущего Владимира Соловьева о нецензурной брани Габунии в адрес Путина. По ее словам, России не стоит вводить новые запреты, как считает телеведущий.