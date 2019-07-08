Николай Стариков рассказал о последствиях нецензурного заявления Габунии

Писатель, общественный деятель Николай Стариков прокомментировал скандал вокруг грузинского ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии. Журналист в авторской программе нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина . Об этом сообщило РИА ФАН.

Николай Стариков считает, что действия грузинского журналиста повлекут за собой определенные варианты развития событий. По его словам, один из таких вариантов предполагает печальное для Габунии происшествие, в котором обвинят Россию.

«Звучит глупо, но после того, как англичане нас обвинили по делу об отравлении Скрипалей, стало понятно, что нет предела совершенству человеческой подлости и глупости», — сказал писатель.

Второй вариант предполагает пиар. По словам эксперта, телеведущий решил получить «странную и мерзкую» славу. В таком случаи его действия не будут иметь последствий.

«И, наконец, третий вариант — любое другое развитие событий, когда еще один деятель культуры, ведущий, политик Грузии будет продолжать поддерживать эту противоестественную вражду между русским и грузинским народами», — отметил Стариков.

Писатель считает, что власти Грузии не станут предоставлять Габунии охрану, чтобы не допустить провокации с покушением на журналиста.