Писатель, общественный деятель Николай Стариков прокомментировал скандал вокруг грузинского ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии. Журналист в авторской программе нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщило РИА ФАН.
Николай Стариков считает, что действия грузинского журналиста повлекут за собой определенные варианты развития событий. По его словам, один из таких вариантов предполагает печальное для Габунии происшествие, в котором обвинят Россию.
«Звучит глупо, но после того, как англичане нас обвинили по делу об отравлении Скрипалей, стало понятно, что нет предела совершенству человеческой подлости и глупости», — сказал писатель.
Второй вариант предполагает пиар. По словам эксперта, телеведущий решил получить «странную и мерзкую» славу. В таком случаи его действия не будут иметь последствий.
«И, наконец, третий вариант — любое другое развитие событий, когда еще один деятель культуры, ведущий, политик Грузии будет продолжать поддерживать эту противоестественную вражду между русским и грузинским народами», — отметил Стариков.
Писатель считает, что власти Грузии не станут предоставлять Габунии охрану, чтобы не допустить провокации с покушением на журналиста.
«Грузинские власти, наоборот, хотят, чтобы что-то случилось по сценарию номер один, и поэтому его, конечно же, охранять не будут. О своей безопасности в первую очередь он должен думать сам», — заключил Николай Стариков.