На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками

Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина пошутила над гибелью офицеров-подводников в Баренцевом море.
В программе «Код доступа» Латынина заявила, что экипаж глубоководного аппарата погиб, потому что среди них было «слишком много капитанов».
Латынина напомнила, что среди погибших были офицеры в звании капитанов 1-го, 2-го и 3-го рангов. По ее словам, «чем больше капитанов, тем меньше шансов на выживание».
Латынина также заявила, что неумелые действия экипажей подводных лодок и раньше приводили к жертвам.
«Они, может быть, храбрые люди, но вот их экспириенс не включает в себя пребывание на подводной лодке, и они не очень понимают, что делать, если на подводной лодке начался пожар и как ее эксплуатировать», — приводит слова радиоведущей Ura.ru.
1 июля в результате пожара на глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил четырем погибшим офицерам звание Героев России, еще десятерых президент наградил орденом Мужества.