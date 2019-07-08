Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ведущая «Эха Москвы» поиздевалась над погибшими героями-подводниками 

Рамблер 26 минут назад
Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина пошутила над гибелью офицеров-подводников в Баренцевом море.
На похоронах подводников прозвучало страшное заявление
В программе «Код доступа» Латынина заявила, что экипаж глубоководного аппарата погиб, потому что среди них было «слишком много капитанов».
Латынина напомнила, что среди погибших были офицеры в звании капитанов 1-го, 2-го и 3-го рангов. По ее словам, «чем больше капитанов, тем меньше шансов на выживание».
Латынина также заявила, что неумелые действия экипажей подводных лодок и раньше приводили к жертвам.
«Они, может быть, храбрые люди, но вот их экспириенс не включает в себя пребывание на подводной лодке, и они не очень понимают, что делать, если на подводной лодке начался пожар и как ее эксплуатировать», — приводит слова радиоведущей Ura.ru.
1 июля в результате пожара на глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил четырем погибшим офицерам звание Героев России, еще десятерых президент наградил орденом Мужества.
Комментарии450
Общество , Видео , Юлия Латынина , Владимир Путин , Эхо Москвы , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдума выступила за экстрадицию ведущего «Рустави 2» в РФ32
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина902
Зеленский сделал предложение Путину717
Умер Владимир Златоустовский2
Лолите посоветовали выпить «Крота» и умереть12
Видео
01:31
На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками
Общество
04:56
Госдума выступила за экстрадицию ведущего «Рустави 2» в РФ
Политика
01:00
Лолите посоветовали выпить «Крота» и умереть
Шоу-бизнес
00:55
«Алла! Она меня ест!»: Лошадь укусила Киркорова
Шоу-бизнес
01:47
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Погода
00:50
Малахов лишился важного эфира
Шоу-бизнес Украина
00:54
Дебош «Паука» в аэропорту попал на видео
Шоу-бизнес
00:35
Самолет Москва — Берлин подал сигнал о ЧП
Происшествия
01:06
«Включите головы»: Зеленский обратился к украинцам из-за телемоста
В мире
04:36
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение