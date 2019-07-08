На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками

Ведущая «Эха Москвы» поиздевалась над погибшими героями-подводниками

Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина пошутила над гибелью офицеров-подводников в Баренцевом море.

В программе «Код доступа» Латынина заявила, что экипаж глубоководного аппарата погиб, потому что среди них было «слишком много капитанов».

Латынина напомнила, что среди погибших были офицеры в звании капитанов 1-го, 2-го и 3-го рангов. По ее словам, «чем больше капитанов, тем меньше шансов на выживание».

Латынина также заявила, что неумелые действия экипажей подводных лодок и раньше приводили к жертвам.

«Они, может быть, храбрые люди, но вот их экспириенс не включает в себя пребывание на подводной лодке, и они не очень понимают, что делать, если на подводной лодке начался пожар и как ее эксплуатировать», — приводит слова радиоведущей Ura.ru.