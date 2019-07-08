На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками

На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими героями-подводниками

Ведущая программы «Код доступа» на радио «Эхо Москвы» Юлия Латынина позволила себе шутки в адрес погибших российских моряков-подводников. По мнению журналистки, трагедия на «Лошарике» произошла потому, что на борту было «слишком много капитанов».

Латынина вспомнила, что на борту глубоководного аппарата находились, кроме гражданских специалистов, находились офицеры в званиях капитанов 1-го, 2-го и 3-го рангов. «Конечно, это черный юмор, но чем больше количество капитанов, тем меньше шансов на выживание», — заявила ведущая.

Журналистка припомнила другие случаи гибели российских подлодок, нелестно отзываясь об экипажах. По ее мнению, причиной аварий всегда были неумелые действия моряков. «Они, может быть, храбрые люди, но вот их экспириенс не включает в себя пребывание на подводной лодке, и они не очень понимают, что делать, если на подводной лодке начался пожар и как ее эксплуатировать», — сделала выводы ведущая.

Между тем, редакция «Эха» провела опрос в Twitter, выясняя, считают ли подписчики героями погибших моряков. Это вызвало массу негативных откликов возмущенных пользователей, которые сравнили случившееся с выходкой грузинского журналиста Георгия Габунии.

«И авторы этого опроса, и сотрудники «Эха» типа этой мерзавки Латыниной — ничем не лучше Габунии», — написал советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий . По его словам, они и те, кто финансируют их деятельность, должны нести «жесточайшую ответственность».

Ранее негативную реакцию вызвали слова журналиста Олега Кашина , сравнившего погибших подводников с украинскими моряками, арестованными за провокацию в Керченском проливе. Телеведущий Владимир Соловьев назвал заявление коллеги «глупостью» и «пошлостью».

Пожар на глубоководном аппарате АС-31 «Лошарик» произошел 6 июля. Все 14 погибших офицеров были посмертно удостоены высоких государственных наград.