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Умер актер Владимир Златоустовский 

ТАСС + ещё 5 40 минут назад
Фото: unikino.ru
Актер, режиссер, сценарист Владимир Златоустовский умер в возрасте 80 лет, сообщается в понедельник на сайте Союза кинематографистов России.
"8 июля 2019 года на 81 году ушел из жизни советский и российский актер, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Владимир Борисович Златоустовский. Союз кинематографистов РФ, Ассоциация документального кино, комиссия неигрового кино выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Борисовича", — говорится в публикации.
Златоустовский родился в 1939 году в Москве. Выпускник Театрального училища им. Щукина. С 1960 года начал сниматься в кино. Был режиссером киножурнала "Ералаш", снял картины "Колыбельная для мужчин", "Поединок в тайге", "Набат", режиссировал сериал "Возвращение Мухтара".
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Общество , Владимир Златоустовский
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