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В Смоленске нашли останки, которые могут принадлежать соратнику Наполеона 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Археологи во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске нашли останки, по всей вероятности, принадлежащие генералу Гюдену, одному из ближайших соратников Наполеона, сообщила РИА Новости вице-президент фонда развития русско-французских исторических инициатив Мария Катасонова.
Согласно данным сайта российского военно-исторического общества, Королевский бастион был построен в период польской оккупации города в 1620-30-е годы в проломе Смоленской крепостной стены. Он был местом ожесточенных сражений во время Смоленской войны 1632-1634 годов, возвращения Смоленска в состав Российского государства в 1654 году и Отечественной войны 1812 года. Место представляет собой земляной бастион в виде пятиконечной звезды. В конце XIX века на бастионе и прилегающей территории был разбит парк, названный в честь смоленского губернатора Лопатина.
"Сейчас у нас идет завершающий этап раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Раскопки длились долго — мы искали останки французского генерала Гюдена, одного из ближайших соратников Наполеона. Он был смертельно ранен в битве при Валутиной горе и по разным источникам — тем, что мы нашли и в России, и во Франции — был захоронен как раз здесь. И вот нам удалось найти останки, по косвенным признакам, с большой долей вероятности можно сказать, что это генерал Гюден", — рассказала собеседница.
По словам Катасоновой, Гюден — один из известнейших генералов Франции, его имя дважды упоминается на Триумфальной арке в Париже. Согласно источникам, он был похоронен "как великий воин", в одиночной могиле в центре Бастиона.
"У останков отсутствует левая нога, она обрублена — как раз такое ранение получил генерал и от него он впоследствии скончался. Вторая нога была повреждена, и это тоже видно на останках. Но, естественно, со стопроцентной уверенностью мы сможем утверждать это только после ДНК-экспертизы. Есть прямой потомок генерала Гюдена, у которого можно будет взять анализ, он уже согласился приехать в Москву", — отметила собеседница.
Генерал был захоронен в деревянном гробу, археологи нашли его стенки, плохо сохранившиеся, отметила собеседница. Также были найдены гвозди от гроба.
По словам Катасоновой, когда подтвердится информация, что останки действительно принадлежат Гюдену, после прохождения всех процедур, состоится их перезахоронение во Франции.
"Останки будут перезахоронены со всеми почестями. Но пока мы не можем сказать, как, когда и где. Это первый наполеоновский генерал, который был найден. Если это действительно он", — подчеркнула представитель фонда.
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Общество , Наука , Наука и техника , РИА Новости , Смоленск
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