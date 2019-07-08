Курилки собираются вернуть в аэропорты

На пленарном заседании 11 июля депутаты обсудят законопроект о возвращении "курилок" в аэропорты. Фракция "Единая Россия" его поддержит.

Об этом журналистам сообщил первый замруководителя фракции Андрей Исаев

Законопроект дает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. Исаев подчеркнул, что документ не устанавливает обязанность для аэропортов — речь именно о разрешении открыть комнаты для курения. Причем именно в местах, где находятся транзитные авиапассажиры.

На тему эту инициативы, как рассказал Исаев, депутаты долго спорили с правительством.

— Ломались копья, оппоненты обвиняли нас в том, что мы отъезжаем назад в антитабачных законах, — напомнил он. — Но на самом деле мы считаем, что это абсолютно разумное решение.

Если курильщик находится в транзитной зоне, то ему предстоит провести без курения огромное количество времени.

— Мы прекрасно знаем, что этот запрет сплошь и рядом нарушается, и люди курят в комнате матери и ребенка, в туалетах, нанося вред не только себе, но и окружающим, — констатировал Исаев. — Поэтому в этом случае, с нашей точки зрения, целесообразно поставить специально оборудованные комнаты в аэропортах, которыми эти люди смогут воспользоваться, не нанося вреда другим гражданам.