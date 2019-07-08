Симоньян рассказала, как поступили бы с «говнюком» Габунией в ее деревне

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила, почему содержащий обилие ненормативной лексики выпад ведущего канала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского руководства получил такую бурную реакцию.

Симоньян написала в своем Telegram-канале, что дело вовсе не в мате, на котором «это существо» говорило в эфире телеканала. «Если бы „телеведущий“ ограничился этим матом, такой реакции бы не было. В самой Грузии , в первую очередь», — отметила она.

«Дело в том, что было сказано о могилах родителей, о матери. Традиционно для кавказца это нестерпимое оскорбление, настоящее преступление, покрывающее позором не того, кого попытались оскорбить, а того, кто унизился, произнеся подобное. Мужчина после таких слов перестает быть мужчиной. И вообще человеком», — подчеркнула Симоньян.

«В нашей адлерской деревне, например, за такую мерзость говнюка не пустили бы больше ни в один дом, в его семью не выдавали бы дочерей, а с мужчинами семьи не имели бы никаких дел», — заметила она.

«Безусловно, грузины народ прогрессивный, но вряд ли они успели так сильно оторваться от своих кавказских корней», — заключила главред RT.

Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» оскорбил руководство России, используя нецензурные выражения. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг, из-за чего вещание канала прервалось до утра понедельника.