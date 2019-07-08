«Следует извиниться»: Басилашвили прокомментировал скандал с ведущим

Басилашвили отметил, что нецензурная брань в эфире «сама по себе неприемлема. По его словам, прямое оскорбление главы государства может нести негативные последствия.

»Брань в адрес руководителя страны можно воспринять как провокацию, которая может ухудшить и без того сложные отношения Грузинской республики и Российской федерации», — отметил артист.

При этом Басилашвили подчеркнул, что склонен относить монолог телеведущего к «частному высказыванию».

«Ему следовало бы принести извинения российской стороне», — заявил актёр, пояснив, что не стоит расценивать выходку Габунии, как отношение всех грузин к России.

7 июня Георгий Габуния в эфире канала «Рустави 2» на русском языке оскорбил президента РФ, в том числе матом. Журналист выразил уверенность, что на красивой грузинской земле нет места такому «созданию», как Путин, назвал российского лидера оккупантом, а также оскорбил его родителей.