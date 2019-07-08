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Соловьев выбрал наказание Грузии за оскорбление Путина 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что произошедшее на грузинском телеканале «Руставели-2» — это не провокация одного отдельного журналиста, а позиция канала.
В своем телеграм-канале он заявил, что не надо отвечать на оскорбления оскорблениями, а нужно наказывать Грузию рублем.
«Авиасообщение уже остановили. Туристический поток упал. Не нам за их рынок надо бороться, а им за наш», — написал он.
Ранее телеграм-канал obrazbuduschego объяснил ситуацию с бранью в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала.
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Общество , В мире , Политика , Владимир Соловьев , Владимир Путин , Грузия
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