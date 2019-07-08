Соловьев выбрал наказание Грузии за оскорбление Путина

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что произошедшее на грузинском телеканале «Руставели-2» — это не провокация одного отдельного журналиста, а позиция канала.

В своем телеграм-канале он заявил, что не надо отвечать на оскорбления оскорблениями, а нужно наказывать Грузию рублем.

«Авиасообщение уже остановили. Туристический поток упал. Не нам за их рынок надо бороться, а им за наш», — написал он.