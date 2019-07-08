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Российские туристы массово передумали ехать в Грузию 

Lenta.ru + ещё 32 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские туристы массово отменяют брони в отелях Грузии после скандала с журналистом телеканала «Рустави 2» Георгием Габуния. Об этом заявил глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили в своем Facebook-аккаунте.
Алавердашвили отметил, что 2019 год начался для туристического сектора непросто. В мае-июне ситуация улучшилась, однако затем случился скандал с российским депутатом Сергеем Гавриловым. По его словам, представители туристического сектора приложили большие усилия, чтобы убедить людей приехать отдыхать в Грузию, несмотря на сложившуюся ситуацию.
«Мы все поверили, что наш труд будет иметь результаты, затем последовало вчерашнее заявление. С сегодняшнего утра туристы с нами даже не выходят на связь. Все просто массово отменяют брони», — написал он.
В эфире от 7 июля Габуния обругал нецензурной лексикой российского президента Владимира Путина. Телеканал извинился за своего сотрудника и отстранил его от работы на два месяца. В Кремле поведение журналиста раскритиковали. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что его поведение «недостойно грузинского народа». В МИД России понадеялись на адекватные меры со стороны грузинских властей.
Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии. Путин принял решение запретить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.
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Общество , Кавказ , Сергей Гаврилов , Дмитрий Песков , Георгий Габуния , Владимир Путин , МИД , Госдума , Грузия
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