На «Территории смыслов» открылась первая смена

На всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» открылась первая смена одноименной платформы « Россия — страна возможностей». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в субботу, 6 июля, в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечается, в ней примут участие около 1 тысячи активистов из разных регионов России. Они смогут посетить лекции, мастер-классы, а также тренд-сессии, на которых им предстоит разработать новые проекты для платформы «Россия — страна возможностей» и предложить меры поддержки и постконкурсного сопровождения участников.

По итогам тренд-сессий участники, предложившие лучшие проекты, получат государственные гранты на их реализацию. Кроме того, предложенные активистами идеи изучат специалисты платформы, и в дальнейшем их могут также воплотить в жизнь.

Первая смена продлится до 11 июля.