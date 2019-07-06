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На «Территории смыслов» открылась первая смена 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
На всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» открылась первая смена одноименной платформы «Россия — страна возможностей». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в субботу, 6 июля, в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечается, в ней примут участие около 1 тысячи активистов из разных регионов России. Они смогут посетить лекции, мастер-классы, а также тренд-сессии, на которых им предстоит разработать новые проекты для платформы «Россия — страна возможностей» и предложить меры поддержки и постконкурсного сопровождения участников.
По итогам тренд-сессий участники, предложившие лучшие проекты, получат государственные гранты на их реализацию. Кроме того, предложенные активистами идеи изучат специалисты платформы, и в дальнейшем их могут также воплотить в жизнь.
Первая смена продлится до 11 июля.
Всего в 2019 году форум «Территория смыслов» примет шесть тематических смен. Особенностью этого года станет возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный непосредственно на форуме. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
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Общество , ВШЭ , Lenta.ru
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