На Урале умерла героиня «Пусть говорят». После избиения мужа она четыре раза впадала в кому.

Фото: «Пусть говорят», YouTube

Магнитогорске умерла героиня программы « Пусть говорят » Дарья Рубцова. Последние два года она страдала от лобной эпилепсии после ударов, которые получила от мужа. «Перестало биться сердце 26-летней Дарьи Рубцовой. После очередной экстренной госпитализации Даша скончалась в реанимации», — передает издание verstov.ru. История Рубцовой стала достоянием общественности, когда ее муж Анатолий начал сбор средств на лечение супруги. Мужчина признался, что избил жену, находясь в состоянии опьянения, и теперь раскаивается. В апреле женщина приняла участие в передаче «Пусть говорят» на «Первом канале». Депутат Госдумы Оксана Пушкина настояла на переводе женщины на лечение в Москву, но столичные доктора не смогли помочь больной. Рубцова вернулась в Магнитогорск и 3 июля попала в реанимацию.