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На Урале умерла героиня «Пусть говорят». После избиения мужа она четыре раза впадала в кому. 

Ura.Ru + ещё 1 20 минут назад
Фото: «Пусть говорят», YouTube
В Магнитогорске умерла героиня программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова. Последние два года она страдала от лобной эпилепсии после ударов, которые получила от мужа.
«Перестало биться сердце 26-летней Дарьи Рубцовой. После очередной экстренной госпитализации Даша скончалась в реанимации», — передает издание verstov.ru.
История Рубцовой стала достоянием общественности, когда ее муж Анатолий начал сбор средств на лечение супруги. Мужчина признался, что избил жену, находясь в состоянии опьянения, и теперь раскаивается.
В апреле женщина приняла участие в передаче «Пусть говорят» на «Первом канале». Депутат Госдумы Оксана Пушкина настояла на переводе женщины на лечение в Москву, но столичные доктора не смогли помочь больной. Рубцова вернулась в Магнитогорск и 3 июля попала в реанимацию.
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Общество , Криминал , Происшествия , Оксана Пушкина , Госдума , Магнитогорск
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