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Рекрутеры рассказали о зарплатах в 400 тысяч рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Несмотря на то, что на улице лето и большинство людей мечтает об отпуске, у кого-то есть шанс устроиться на хорошую и высокооплачиваемую работу.
Специалисты портала hh.ru рассказали "РГ" о самых высокооплачиваемых вакансиях июля. Возглавила этот рейтинг вакансия для заместителя генерального директора в Москве с зарплатой "на руки" в 400 тысяч рублей в месяц.
Аналогичную зарплату, только до вычета НДФЛ, работодатели в Москве готовы заплатить ведущему консультанту SAP ERP MM/SD/LO и Data scientist/Project manager.
Несколько меньшую зарплату готовы платить руководителю сельскохозяйственного предприятия в Санкт-Петербурге — от 350 тысяч рублей "на руки". По 300 тысяч — заместителю финансового директора в Москве и юристу-международнику в Санкт-Петербурге. Не менее 250 тысяч рублей на руки может заработать главный геолог Усть-Нередко (Якутия).
Средняя же зарплата, которая предлагается соискателям через портал hh.ru, составляет 41 609 рублей. И это на четыре тысячи рублей меньше, чем ожидают соискатели (45 490 рублей).
Средний для всех профобластей уровень конкуренции за рабочие места в июле немного снизился — с шести до пяти резюме на одну вакансию. В профобластях "Юристы", "Искусство, развлечения, масс-медиа", "Начало карьеры, студенты", "Высший менеджмент" конкуренция традиционно высокая — в среднем от семи до десяти резюме на одну вакансию. Как обычно, в дефиците рабочий персонал и IT-специалисты — по 1,5 и 2,5 резюме на одну вакансию соответственно.
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Общество , Москва
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