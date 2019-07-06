Психологи рассказали, как быть счастливым

Чтобы стать счастливым, нужно научиться сохранять баланс между сложными и простыми аспектами в жизни, а также не делать счастье самоцелью, считают опрошенные РИА Новости мировые психологи.

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.

"Счастье — это быть живым, любить то, чем ты занимаешься, свою работу, деятельность. Также для счастья необходимо научиться сохранять баланс между сложными аспектами нашей жизни и простыми. Ключ к счастью — научиться принимать то, чего мы не можем изменить в нашей жизни и нужно научиться позитивно воспринимать окружающий мир и искать положительные моменты, причины жить", — сказала психолог.

В свою очередь президент Международного союза психологических наук при ЮНЕСКО Сазасивэн Купер отметил в беседе с РИА Новости, что у молодежи есть шанс все изменить в мире, чтобы стать счастливыми.

"Мы можем ответить на вопрос, как человечеству стать счастливым, … посмотрев на молодых людей, которые имеют шанс все изменить. Чтобы обрести личное счастье, нужно понимать, каким человеком ты видишь себя, понимать свои приоритеты и находить тех людей, которые помогут тебе в этом", — сказал Купер.

"Давно вся мировая философия поняла, когда счастье становится целью, оно от нас ускользает. Оно приходит не к тем, кто стремится к счастью, а к тем, кто стремится к чему-то другому, как побочный результат", — сказал Леонтьев.

Конгресс проходил впервые в России со 2 по 5 июля. Программа предполагает три дня активного диалога и обмена знаниями по 30 направлениям психологии.