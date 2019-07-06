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Психологи рассказали, как быть счастливым 

РИА Новости + ещё 1 40 минут назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Чтобы стать счастливым, нужно научиться сохранять баланс между сложными и простыми аспектами в жизни, а также не делать счастье самоцелью, считают опрошенные РИА Новости мировые психологи.
Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
"Счастье — это быть живым, любить то, чем ты занимаешься, свою работу, деятельность. Также для счастья необходимо научиться сохранять баланс между сложными аспектами нашей жизни и простыми. Ключ к счастью — научиться принимать то, чего мы не можем изменить в нашей жизни и нужно научиться позитивно воспринимать окружающий мир и искать положительные моменты, причины жить", — сказала психолог.
В свою очередь президент Международного союза психологических наук при ЮНЕСКО Сазасивэн Купер отметил в беседе с РИА Новости, что у молодежи есть шанс все изменить в мире, чтобы стать счастливыми.
"Мы можем ответить на вопрос, как человечеству стать счастливым, … посмотрев на молодых людей, которые имеют шанс все изменить. Чтобы обрести личное счастье, нужно понимать, каким человеком ты видишь себя, понимать свои приоритеты и находить тех людей, которые помогут тебе в этом", — сказал Купер.
По словам же российского психолога, доктора психологических наук, профессора НИУ ВШЭ и МГУ Дмитрия Леонтьева, счастье не должно быть самоцелью.
"Давно вся мировая философия поняла, когда счастье становится целью, оно от нас ускользает. Оно приходит не к тем, кто стремится к счастью, а к тем, кто стремится к чему-то другому, как побочный результат", — сказал Леонтьев.
Конгресс проходил впервые в России со 2 по 5 июля. Программа предполагает три дня активного диалога и обмена знаниями по 30 направлениям психологии.
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Комментарии
Общество , Наука , Дмитрий Леонтьев , МГУ , ЮНЕСКО , ВШЭ , РИА Новости , Нью-Йорк
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