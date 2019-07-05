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Скабеева обругала сериал от Netflix из-за «плохих русских» 

Lenta.ru + ещё 3 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала новый сезон сериала «Очень странные дела» из-за негативного образа русских. Об этом она написала в Telegram-канале.
«Новый подарок от Netflix. Третий сезон "Очень странных дел"— это прямо огонь», — написала журналистка. По ее словам, создатели сериала выставили главными врагами русских, которые хотят уничтожить США, а американцы, в свою очередь, пытаются расшифровать радиосигнал, поступающий от российских шпионов.
«Но как же круто начинается сериал, 80-ые годы. Они реально считают, что мы идиоты», — заключила Скабеева, добавив, что все «строго наоборот».
Премьера третьего сезона «Очень странных дел» состоялась четвертого июля на телеканале Netflix.
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Общество , Ольга Скабеева , Netflix
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