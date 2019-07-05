«Почему у вас г*но вместо мозгов?»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала подписчиков, посоветовавших ей одеть сына на пляже.

В своем телеграм-канале Собчак удивилась негативным комментариям под фотографией ее 2-летнего сына Платона, бегающего по пляжу обнаженным, и задалась вопросом, почему у людей «говно вместо мозгов».

«Тут и «почему голый ребенок на пляже-это может спровоцировать педофилов!» «почему мы должны на пляже смотреть на голого человека?» ну и далее по списку. Ребёнку нет и трёх лет, это нормально (!) бегать по пустынному берегу в таком виде, более того — нормально выкладывать такие фото, тем более оно снято со спины», — написала Ксения.

По ее словам, «полиция нравов в лице #яжематерей» должна следить за своими детьми.

«Мне дико получать такие комменты, как и дико было читать про то, что прекрасного многодетного отца Дэвида Бэкхема чуть ли не в инцесте обвинили, после снимков с матча, где он на трибуне целует малышку Харпер в губы», — заявила Собчак.

Телеведущая призналась, что фотография Бекхэма с дочерью вызвала у нее только положительные эмоции. Собчак посоветовала критикам почитать книги по детской психологии, в которых говорится о том, что детям необходима любовь родителей, их объятия и поцелуи.