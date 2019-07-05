Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Почему у вас г*но вместо мозгов?» 

Рамблер 43 минуты назад
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала подписчиков, посоветовавших ей одеть сына на пляже.
В своем телеграм-канале Собчак удивилась негативным комментариям под фотографией ее 2-летнего сына Платона, бегающего по пляжу обнаженным, и задалась вопросом, почему у людей «говно вместо мозгов».
«Тут и «почему голый ребенок на пляже-это может спровоцировать педофилов!» «почему мы должны на пляже смотреть на голого человека?» ну и далее по списку. Ребёнку нет и трёх лет, это нормально (!) бегать по пустынному берегу в таком виде, более того — нормально выкладывать такие фото, тем более оно снято со спины», — написала Ксения.
По ее словам, «полиция нравов в лице #яжематерей» должна следить за своими детьми.
«Мне дико получать такие комменты, как и дико было читать про то, что прекрасного многодетного отца Дэвида Бэкхема чуть ли не в инцесте обвинили, после снимков с матча, где он на трибуне целует малышку Харпер в губы», — заявила Собчак.
Телеведущая призналась, что фотография Бекхэма с дочерью вызвала у нее только положительные эмоции. Собчак посоветовала критикам почитать книги по детской психологии, в которых говорится о том, что детям необходима любовь родителей, их объятия и поцелуи.
Комментарии53
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Дэвид Бекхэм , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв на заправке в Москве. Есть пострадавшие
В помойке Лондона нашли секретные документы из Солсбери2
«Продолжал выпивать». Что убило солиста «Иванушек»5
Раскрыт образ возможного преемника Путина288
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке148
Видео
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
01:02
Брат ополченца: Зеленский сменил главу Донецкой области
В мире Украина
00:22
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ
Происшествия Криминал
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
06:05
Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой
В мире
01:02
«Сдали» собственные дети: как поймали кассиршу-миллионершу
Происшествия
02:22
Троллинг Скабеевой взбесил американцев
Общество
04:59
Папа Римский дал наставление Путину
Политика
02:58
Раскрыта причина побега жены эмира Дубая
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение