Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что будет держать под контролем ситуацию с избитой семилетней девочкой из Ингушетии, пока она не пойдет на поправку.
В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиманов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
"Сердце кровью обливается, когда смотришь на эту малышку. Но я надеюсь, что теперь с ней все будет хорошо. Уж точно пока не решится вопрос с жизнеустройством, с тем, что у нее все стабилизируется, с ее здоровьем, мы эту ситуацию точно не отпустим", — заявила Кузнецова журналистам.
Девочку доставили в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена республики и госпитализировали для дальнейшего лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Сам Рошаль сказал, что у девочки серьезное повреждение правой руки и нет гарантий, что обойдется без ампутаций. В то же время он заверил, что у них есть все необходимое для лечения.