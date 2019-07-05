Для региональных НКО запустят систему корпоративных грантов

Сергей Боярский. России появится система корпоративных грантов для региональных некоммерческих организаций. Ее совместно запустят Центр поддержки гражданских инициатив и коммерческие компании. Об этом, как сообщает пресс-служба «Единой России», рассказал депутат Госдумы

В ходе политической конференции партии власти парламентарий отметил, что небольшие региональные НКО, которые реализуют социально значимые проекты, нуждаются в «услугах», в том числе в вопросе привлечения грантов.

По этой причине ЦПГИ, созданный сторонниками «Единой России» , вместе с бизнес-структурами намерен создать систему корпоративных грантов для НКО.

Также Сергей Боярский рассказал, что «Единая Россия» и ЦПГИ планируют привлечь корпоративных волонтеров для помощи некоммерческим организациям — работники коммерческих организаций — партнеров будут задействованы в волонтерских акциях.

Наконец, «Единая Россия», Центр поддержки гражданских инициатив и их партнеры готовятся оказывать некоммерческим организациям помощь в непрофильных для НКО вопросах — бухгалтерской деятельности, юридическом сопровождении и других.