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Для региональных НКО запустят систему корпоративных грантов 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В России появится система корпоративных грантов для региональных некоммерческих организаций. Ее совместно запустят Центр поддержки гражданских инициатив и коммерческие компании. Об этом, как сообщает пресс-служба «Единой России», рассказал депутат Госдумы Сергей Боярский.
В ходе политической конференции партии власти парламентарий отметил, что небольшие региональные НКО, которые реализуют социально значимые проекты, нуждаются в «услугах», в том числе в вопросе привлечения грантов.
По этой причине ЦПГИ, созданный сторонниками «Единой России», вместе с бизнес-структурами намерен создать систему корпоративных грантов для НКО.
Также Сергей Боярский рассказал, что «Единая Россия» и ЦПГИ планируют привлечь корпоративных волонтеров для помощи некоммерческим организациям — работники коммерческих организаций — партнеров будут задействованы в волонтерских акциях.
Наконец, «Единая Россия», Центр поддержки гражданских инициатив и их партнеры готовятся оказывать некоммерческим организациям помощь в непрофильных для НКО вопросах — бухгалтерской деятельности, юридическом сопровождении и других.
«Это требует много временных и кадровых ресурсов и усложняет профильную работу НКО. Созданные на базе ЦПГИ сервисы смогут избавить небольшие некоммерческие организации от непрофильных, но необходимых издержек», — объяснил Боярский.
Комментарии
Общество , Сергей Боярский , Единая Россия , Госдума
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