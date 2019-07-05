В общественных приемных Медведева вводятся новые формы подачи обращений

В общественных приемных премьер-министра, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева будут введены новые форматы подачи обращений — через электронный терминал, с помощью консультанта или в виде видеообращения.

Таким образом, каждый сможет выбрать самостоятельно подходящий ему способ, сообщила председатель комиссии президиума генсовета по работе с обращениями граждан к председателю «Единой России» Галина Карелова в кулуарах политической конференции партии.

Она отметила, что активное развитие современных информационных технологий, расширение электронных сервисов и форматов подачи обращений станут ресурсами для повышения эффективности работы общественных приемных председателя партии, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Один из важных резервов — использование современных информационных технологий», — сказала Карелова.

Так, еще пять-шесть лет назад приемные рассматривали чуть более 600 тыс. обращений в год. Однако после того, как были организованы онлайн-приемы, заработала электронная приемная, когда стало возможным отслеживать статус обращений, число обращений, и в первую очередь от молодых людей, количество обращений ощутимо выросло: за пять месяцев 2019 года в приемные обратились 1 млн 489 тыс. 152 человека.

«Кроме того, будем думать над тем, чтобы активнее использовать площадки приемных, взяв на вооружение опыт многофункциональных центров. Председатель партии написал об этом в статье, поскольку общественные приемные по сути уже выполняют эту роль — кроме работы с обращениями граждан, они ведут тематические приемы, организуют разного рода встречи и консультации по интересующим людей темам, проводят лекции, выполняют много другой работы. Информация об этом и в целом о деятельности партии должна стать полнее и доступнее, чтобы люди могли извлекать из нее больше пользы и получать больше поддержки», — подчеркнула Карелова.

Одна добавила, что в «Единой России» видят прямую связь «между внедрением современных технологий и эффективностью работы приемных», и «одна из ближайших задач — сформировать комплект цифровых инструментов, который будет применяться в каждой приемной».

И еще один вопрос, на который обратил внимание Дмитрий Медведев, говоря о приемных, это — необходимость усиления внимания партийного актива к острым вопросам, которые поднимаются в обращениях граждан.

«Как правило, речь идет о вопросах, которые требуют вмешательства органов исполнительной власти. Взаимодействие с ними как приемных, так и партийного актива в целом должно стать более тесным и конструктивным. Объединение усилий даст возможность находить решения, которые позволят сократить число болевых точек в регионах», — заключила она.

Напомним, председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в своей статье «Единая Россия» — курс на перемены» рассказал о предстоящих переменах в партии, которые обсуждаются сегодня на политической конференции «Единой России».

«Наши общественные приемные должны работать по-другому. И по скорости реагирования на запрос, и по адекватности ответа. А главное — необходимо учитывать проблемы и особенности региона. У нас есть очень неплохой опыт такой работы в рамках многофункциональных центров. Надо подумать, как мы можем его использовать», — пояснил Медведев.

В Москве проходит ежегодная политическая конференция партии «Единая Россия» в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии. В ней принимают участие около 450 человек. В рамках конференции пройдут две панельные дискуссии, а также три креативные сессии. Завершится конференция пленарным заседанием с участием председателя партии, главой правительства России Дмитрием Медведевым, на котором будет принята резолюция.

В преддверии конференции состоялась совместная стратегическая сессия «Единой России» и правительства. На ней было объявлено о создании сервиса «Нацпроекты глазами людей», который поможет наладить обратную связь при реализации нацпроектов и адресно информировать людей о них.