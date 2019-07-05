Амстердам отказался принимать «Евровидение»

Мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема в открытом письме в пятницу заявила, что Амстердам не будет принимать «Евровидение-2020» из-за занятости зала.

По словам Халсема, концертный зал Ziggo Dome, в котором планировалось провести конкурс, на этот период забронирован.

«Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести», — передает ТАСС слова мэра Амстердама.

Она добавила, что попытки найти другую подходящую площадку в городе успехом не увенчались.