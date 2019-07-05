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Амстердам отказался принимать «Евровидение» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема в открытом письме в пятницу заявила, что Амстердам не будет принимать «Евровидение-2020» из-за занятости зала.
По словам Халсема, концертный зал Ziggo Dome, в котором планировалось провести конкурс, на этот период забронирован.
«Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести», — передает ТАСС слова мэра Амстердама.
Она добавила, что попытки найти другую подходящую площадку в городе успехом не увенчались.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что певица Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2020».
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Общество , В мире , Ольга Бузова , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Амстердам , Нидерланды
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