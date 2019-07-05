Американские журналисты раскритиковали Скабееву за троллинг США

В эфире передачи «60 минут» от 4 июля на канале «Россия 1» они шутили про военный парад, в котором приняли участие танки и истребители. Попов отметил, что выбранные на мероприятие американские танки были задействованы еще во время Второй мировой войны и перестали использоваться в 1957 году.

Скабеева заметила, что с танков «облупилась краска», а «оптика заклеена скотчем».

«Американский президент заявляет, что военный парад демократичный и прекрасный, а мы-то помним, что [для США] российский парад — тоталитарный и ужасный», — подчеркнула она.

Американский военный эксперт Майкл Кофман сказал изданию, что «Россия будет искать любую возможность, чтобы потроллить Соединенные Штаты».