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Американские журналисты раскритиковали Скабееву за троллинг США 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Американская газета The Washington Post обратила внимание на то, как российские телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов высмеяли праздничные мероприятия в честь Дня независимости США в Вашингтоне.
В эфире передачи «60 минут» от 4 июля на канале «Россия 1» они шутили про военный парад, в котором приняли участие танки и истребители. Попов отметил, что выбранные на мероприятие американские танки были задействованы еще во время Второй мировой войны и перестали использоваться в 1957 году.
Скабеева заметила, что с танков «облупилась краска», а «оптика заклеена скотчем».
«Американский президент заявляет, что военный парад демократичный и прекрасный, а мы-то помним, что [для США] российский парад — тоталитарный и ужасный», — подчеркнула она.
Американский военный эксперт Майкл Кофман сказал изданию, что «Россия будет искать любую возможность, чтобы потроллить Соединенные Штаты».
«С их точки зрения, происходящее [в Вашингтоне] будет довольно статичным, обыденным военным показом, а не парадом их уровня, или даже парадов, проводящихся в Европе», — добавил он.
Ранее в июне телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили из-за перевода высказывания президента США Дональда Трампа о его российском коллеге Владимире Путине.
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Комментарии
Общество , Майкл Кофман , Владимир Соловьев , Ольга Скабеева , Евгений Попов , Дональд Трамп , Владимир Путин , Washington Post , США
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