Playboy сделал предложение потерявшей работу чиновнице

Госслужащую из Тюмени Анну Ануфриеву , потерявшую работу после участия в конкурсе Playboy, пригласили на кастинг журнала. Об этом сообщается на сайте Playboy.

В Playboy подчеркнули, что выражают поддержку Ануфриевой и приглашают ее на очный кастинг в свой московский офис и на закрытую вечеринку «Девушка года Playboy 2019», которая состоится в ноябре в одном из московских клубов.

«Пользуясь случаем, Playboy хочет напомнить, что в женском теле, сексуальности и желании ей распоряжаться по своему усмотрению нет ничего постыдного», — подчеркивается в сообщении.

В Playboy выразили сожаление, что публикация эротической фотосессии остается рискованным шагом, из-за которого у женщин могут начаться проблемы, и считается недопустимой для представительниц многих профессий.

Ануфриева приняла участие в конкурсе «Девушка года Playboy». Через несколько недель после публикации конкурсных фото стало известно об ее увольнении с госслужбы. По данным «Комсомольской правды Тюмень», она работала в Управлении государственных закупок Тюменской области сначала менеджером по тендерам, а затем ведущим специалистом отдела организации закупок.

Ануфриева рассказала порталу 72.ru, что ушла с работы по собственному желанию.