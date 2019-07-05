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Playboy сделал предложение потерявшей работу чиновнице 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Госслужащую из Тюмени Анну Ануфриеву, потерявшую работу после участия в конкурсе Playboy, пригласили на кастинг журнала. Об этом сообщается на сайте Playboy.
В Playboy подчеркнули, что выражают поддержку Ануфриевой и приглашают ее на очный кастинг в свой московский офис и на закрытую вечеринку «Девушка года Playboy 2019», которая состоится в ноябре в одном из московских клубов.
«Пользуясь случаем, Playboy хочет напомнить, что в женском теле, сексуальности и желании ей распоряжаться по своему усмотрению нет ничего постыдного», — подчеркивается в сообщении.
В Playboy выразили сожаление, что публикация эротической фотосессии остается рискованным шагом, из-за которого у женщин могут начаться проблемы, и считается недопустимой для представительниц многих профессий.
Ануфриева приняла участие в конкурсе «Девушка года Playboy». Через несколько недель после публикации конкурсных фото стало известно об ее увольнении с госслужбы. По данным «Комсомольской правды Тюмень», она работала в Управлении государственных закупок Тюменской области сначала менеджером по тендерам, а затем ведущим специалистом отдела организации закупок.
Ануфриева рассказала порталу 72.ru, что ушла с работы по собственному желанию.
«В сложившихся обстоятельствах так будет лучше в первую очередь для меня. <…> Теперь я в поисках работы. Правда, с этим есть некоторые сложности. Не всем работодателям нравится моя «слава». И это несправедливо!» — заявила она.
Комментарии
Общество , Анна Ануфриева , Тюмень
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