Кончаловский прокомментировал подарок Путина понтифику в виде диска с его фильмом

Режиссер Андрей Кончаловский в разговоре с журналистами выразил свою реакцию на решение Владимира Путина подарить Папе Римскому диск с его фильмом «Грех».

Картина повествует о жизни и творчестве великого итальянского художника Микеланджело Буонаротти.

Кончаловский отметил, что не знал об этих планах президента, однако ему очень приятно.

По словам режиссера, как передает принадлежащее Григорию Березкину РБК, его давно попросили «приготовить пару копий», однако о том, что они предназначены в подарок Франциску, он не знал.

Напомним, что кроме диска с фильмом «Грех» Владимир Путин подарил понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла.