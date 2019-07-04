Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кончаловский отреагировал на решение Путина 

Рамблер 14 минут назад
Фото: ТАСС
Режиссер Андрей Кончаловский признался, что ему очень приятно, что президент России Владимир Путин подарил папе римскому Франциску диск с его фильмом «Грех».
«Я об этом не знал, но мне очень приятно», — сказал режиссер РИА «Новости».
По словам Кончаловского, его давно попросили «подготовить пару копий», но он не знал, кому они предназначены.
В фильме «Грех» рассказывается о периоде жизни великого Микеланджело во время работы над Сикстинской капеллой и скульптурой Давида. Картина снималась в Италии на итальянском языке.
В четверг президент России Владимир Путин встретился с папой римским Франциском и подарил ему икону в ризе «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело и копию фильма «Грех» Андрея Кончаловского.
Общество , Андрей Михалков-Кончаловский , ФРАНЦИСК , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максим Фадеев восстановит сгоревший храм в Кургане
«Грех» и санкции: день Путина в Италии9
Украинца обвинили в шпионаже в пользу России2
Названа стоимость переезда офиса Зеленского
Россиянина с инсультом «забыли» в коридоре больницы18
Видео
01:34
Погода в Москве достигнет «холодного дна»
Погода Новости Москвы
03:18
Встреча с Папой и старым другом: что Путина ждет в Италии
Политика Статьи
00:29
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Оружие В мире
00:57
США объяснили появление ржавых танков
Оружие США
00:19
Дерево убило ребенка в Москве
Происшествия
01:14
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу
В мире Украина
00:24
Кровавый салют: осколок повредил сонную артерию
Происшествия
02:51
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»
Происшествия Армия
01:45
Замыкание в щите: хронология аварии на «Лошарике»
Происшествия Армия
00:49
Путин ответил на вопрос об уходе из политики
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть