Кончаловский отреагировал на решение Путина 

Режиссер Андрей Кончаловский признался, что ему очень приятно, что президент России Владимир Путин подарил папе римскому Франциску диск с его фильмом «Грех».
«Я об этом не знал, но мне очень приятно», — сказал режиссер РИА «Новости».
По словам Кончаловского, его давно попросили «подготовить пару копий», но он не знал, кому они предназначены.
В фильме «Грех» рассказывается о периоде жизни великого Микеланджело во время работы над Сикстинской капеллой и скульптурой Давида. Картина снималась в Италии на итальянском языке.
В четверг президент России Владимир Путин встретился с папой римским Франциском и подарил ему икону в ризе «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело и копию фильма «Грех» Андрея Кончаловского.