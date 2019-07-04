Кончаловский отреагировал на решение Путина

«Я об этом не знал, но мне очень приятно», — сказал режиссер РИА «Новости».

По словам Кончаловского, его давно попросили «подготовить пару копий», но он не знал, кому они предназначены.

В фильме «Грех» рассказывается о периоде жизни великого Микеланджело во время работы над Сикстинской капеллой и скульптурой Давида. Картина снималась в Италии на итальянском языке.

В четверг президент России Владимир Путин встретился с папой римским Франциском и подарил ему икону в ризе «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело и копию фильма «Грех» Андрея Кончаловского.