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Шнуров в стихах высмеял Скворцову за отказ от SSJ100 

Газета.Ru 35 минут назад
Музвкант Сергей Шнуров в стихах ответил на слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая назвала французский самолет Falcon 7X предпочтительнее российского SSJ100. Об этом Шнуров написал в своем инстаграме.
По его словам, для россиян "лучше смерть, чем унижения" в областных больницах.
"Ты другой страны такой не сыщешь, чтобы в рай летали Суперджетом. Плитка облетела в помещениях — реаниматолог написал. Госпрограмма по перемещению русского народа в небеса", — поделился Шнуров.
Ранее Скворцова попросила правительство купить для Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Falcon, так как он дешевле и больше подходит по характеристикам для работы.
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Общество , Шоу-бизнес , Вероника Скворцова , Сергей Шнуров , Федеральное медико-биологическое агентство
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