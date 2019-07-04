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Российский мэр запретил кормить голубей 

Lenta.ru + ещё 7 4 июля 2019
Фото: РИА Новости
Мэр Магадана Юрий Гришан пригрозил горожанам административным наказанием, если те будут нарушать правила благоустройства и продолжат кормить голубей, говорится на сайте городской администрации.
В сообщении сказано, что градоначальник осмотрел отремонтированную площадь перед торговым центром «Северное сияние» и заметил, что голуби разорили клумбы, недавно засаженные цветами.
«Жители областного центра очень любят кормить птиц, но я напоминаю, что это действие приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит, является нарушением правил благоустройства и влечет за собой административную ответственность», — сказал градоначальник, добавив, что голуби создают городу не меньше проблем, чем чайки и собаки.
В России — и в Магаданской области в частности — кормление голубей не запрещено законодательно. В регионе за нарушение правил благоустройства территории предусмотрен штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.
Кормить голубей нельзя в некоторые странах и отдельных их частях, например, в Великобритании, итальянской Венеции, столице Австрии Вене.
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Общество , Юрий Гришан , Магадан
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