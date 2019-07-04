Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беглов рассказал о новых методах строительства дорог 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Срок службы дорог в Санкт-Петербурге вырастет втрое. Об этом, как сообщают «Невские новости», заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.
Сегодня градоначальник посетил Красногвардейский район, где оценил ход строительных работ на Гранитной улице. Она соединит Ладожский вокзал с Новочеркасским проспектом, удобно и эффективно соединив вокзал с городской дорожной сетью.
Рабочие рассказали Беглову, что улица построена на 94%, а новый участок будет открыт уже 25 августа.
Также на Гранитной улице врио губернатора продемонстрировали пробы асфальта, который был использован при строительстве. При его укладке были применены технологии, которые позволят увеличить срок службы до 12 лет вместо четырех, которые асфальт в Петербурге служит сейчас.
Александр Беглов объяснил нынешние проблемы с дорогами в городе разгильдяйством и бесхозяйственностью, например, собственников множества бесхозных подземных сетей. Их приходится разыскивать перед началом строительства дороги, что затягивает процесс.
Комментарии1
Общество , Александр Беглов , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о «белых пятнах» в деле Скрипалей
Москва опротестовала позицию Токио по Курилам8
Беспорядки в Грузии сочли попыткой захвата власти9
Кровавый салют: Белоруссия обвинила в ЧП Россию326
Нож в спину: против России будут воевать Китай и США464
Видео
01:34
Погода в Москве достигнет «холодного дна»
Погода Новости Москвы
03:18
Встреча с Папой и старым другом: что Путина ждет в Италии
Политика Статьи
00:29
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Оружие В мире
00:57
США объяснили появление ржавых танков
Оружие США
00:19
Дерево убило ребенка в Москве
Происшествия
01:14
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу
В мире Украина
00:24
Кровавый салют: осколок повредил сонную артерию
Происшествия
02:51
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»
Происшествия Армия
01:45
Замыкание в щите: хронология аварии на «Лошарике»
Происшествия Армия
00:49
Путин ответил на вопрос об уходе из политики
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение