Беглов рассказал о новых методах строительства дорог

Сегодня градоначальник посетил Красногвардейский район, где оценил ход строительных работ на Гранитной улице. Она соединит Ладожский вокзал с Новочеркасским проспектом, удобно и эффективно соединив вокзал с городской дорожной сетью.

Рабочие рассказали Беглову, что улица построена на 94%, а новый участок будет открыт уже 25 августа.

Также на Гранитной улице врио губернатора продемонстрировали пробы асфальта, который был использован при строительстве. При его укладке были применены технологии, которые позволят увеличить срок службы до 12 лет вместо четырех, которые асфальт в Петербурге служит сейчас.

Александр Беглов объяснил нынешние проблемы с дорогами в городе разгильдяйством и бесхозяйственностью, например, собственников множества бесхозных подземных сетей. Их приходится разыскивать перед началом строительства дороги, что затягивает процесс.