«Меня сделали главным злом»: бывшая жена рассказала Собчак о мести Грудинина

Бывшая жена экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина Ирина заявила, что из-за раздела имущества она столкнулась с «массированной атакой», а бывший супруг оборвал с ней все связи. Интервью Ксении Собчак с Ириной Грудининой опубликовано на платформе «Яндекс. Дзен».

Фото: канал Ксении Собчак в «Яндекс. Дзен»

Грудинина рассказала, что в самом начале семейной жизни ее родители оказывали их паре «весомую финансовую помощь». Первые акции, по ее словам, Грудинин начал покупать на семейные деньги. Собеседница Собчак отметила, что они никогда не были нищими, но проходили этапы безденежья, выращивали дома клубнику, которую она сама продавала на рынке.

«Я сейчас очень часто оглядываюсь назад и понимаю, что я знала совершенно другого человека и я жила с другим человеком», — заявила она.

Ирина Грудинина отметила, что прощала мужу измены, но не смогла простить ему отсутствие на похоронах ее родителей, которые очень много сделали для их семьи.

По словам женщины, об изменах Грудинина она узнала еще до рождения второго сына.

«На протяжении всей совместной жизни периодически возникали те или иные женщины, которым симпатизировал Павел Николаевич, с которыми он встречался, с которыми он проводил время», — заявила она.

Экс-супруга Грудинина отметила, что отношения окончательно разладились, когда о любовницах мужа стало известно в совхозе. Она заявила мужу, что хочет расстаться, на что он согласился «с большим удовольствием», хотя сам вопрос о разводе не ставил.

«Он рассказывал в интервью, что последние девять лет я не давала ему развода. Это смешно. Он ни разу не ставил вопрос о разводе, он ни разу не подал заявления о разводе», — подчеркнула она.

По ее словам, сейчас Грудинин живет с девушкой, которая после института устроилась в совхоз юристом, и «ей хватило где-то полгода для того, чтобы завести роман и впоследствии родить ребенка». Собеседница Собчак заявила, что у нее нет собственной недвижимости в совхозе, тогда как на эту девушку якобы оформлено пять квартир.

Ирина Грудинина рассказала, что сначала бывший муж оборвал все связи и перестал бывать на семейных мероприятиях, затем попытался поговорить с ней о разделе имущества, но она отказалась. По словам женщины, из-за отказа против нее началась «массированная атака».

«Меня обвинили в рейдерском захвате совхоза, и вообще сделали главным злом», — подчеркнула она.

Сейчас, по ее словам, в ее собственности есть две квартиры и 50 процентов салона красоты. Кроме того, по решению арбитражного суда в связи с инвалидностью экс-супруге Грудинина присудили 2/3 процента имущества — 42 процента акций совхоза имени Ленина. Она отметила, что бывший муж обязательно подаст апелляцию на это решение.