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Собчак высказалась о причудах феминизма в России 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: ТАСС
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что Министерство труда собирается разрешить женщинам водить большегрузы, служить на корабле, работать машинистками электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей, трактористами-машинистами.
«Феминизм в России порой принимает причудливые формы)» — написала она в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
К обсуждению присоединилась и телеведущая Ольга Скабеева.
«В Минтруда есть список профессий — 456 позиция, недоступных для женщин. Женщинам, например, нельзя, выкорчевывать пни! ПОЧЕМУ?! Зато с 21-го года можно стать дальнобойщицей, машинисткой метро, трактористкой, боцманом, шкипером и даже подледным ловом разрешат заниматься)» — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг сообщалось, что Минтруд решил сократить список запрещенных для женщин профессий — в обновленный перечень включат 98 видов работ.
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Общество , Ксения Собчак , Ольга Скабеева , Минтруд
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