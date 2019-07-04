Путин рассказал о проекте «Россия — страна возможностей»

Президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал , что российские власти создают условия для реализации талантов, особенно для молодёжи, и назвал особенно важным для этого проект « Россия — страна возможностей».

Путин рассказал, что проект направлен на профессиональный, личностный рост молодёжи и лю¬дей разных поколений. Цель проекта — дать россиянам возможность проявить себя в государственном управлении, бизнесе и других важнейших сферах.

«Словом, уверен, что опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан -мы обязательно достигнем целей, которые ставим перед собой», — подчеркнул Путин.

«Россия — страна возможностей» — автономная некоммерческая организация, созданная в 2018 году по инициативе президента Владимира Путина.

Организация развивает одноименную платформу, объединяющую конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я — профессионал», всероссийский конкурс «Доброволец России», фестиваль «Российская студенческая весна», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», бесплатный информационный ресурс «Бизнес-навигатор МСП» для малого и среднего бизнеса и другие проекты.