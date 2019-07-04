Телеведущий Владимир Соловьев отчитал коллег по "России 1" за приглашение в эфир журналиста Олега Кашина, сообщает "Экономика сегодня".
Кашин ранее призвал Москву отпустить украинских моряков на фоне гибели в Баренцевом море 14 подводников. По мнению Соловьева, ведущие программы "60 минут" Ольга Скабеева и Евгений Попов "делают большую ошибку, вытаскивая этого подлеца из лондонского небытия и отряхивая с него пыль".
В эфире "Вести FM" он Соловьев нашел сравнение Кашина неуместным.
"Ты сравниваешь несравнимое. Ты сравниваешь героев с ничтожествами, которые сами бросили вызов и сдались, не приняв бой. Ты сравниваешь погибших героев великой страны с нацистским флотом", — негодует Соловьев.
Ранее Ольга Скабеева посмеялась над решением грузинской певицы Нино Катамадзе бойкотировать выступления в России.