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Соловьев отчитал Скабееву за появление Кашина на «России 1» 

Газета.Ru + ещё 1 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев отчитал коллег по "России 1" за приглашение в эфир журналиста Олега Кашина, сообщает "Экономика сегодня".
Кашин ранее призвал Москву отпустить украинских моряков на фоне гибели в Баренцевом море 14 подводников. По мнению Соловьева, ведущие программы "60 минут" Ольга Скабеева и Евгений Попов "делают большую ошибку, вытаскивая этого подлеца из лондонского небытия и отряхивая с него пыль".
В эфире "Вести FM" он Соловьев нашел сравнение Кашина неуместным.
"Ты сравниваешь несравнимое. Ты сравниваешь героев с ничтожествами, которые сами бросили вызов и сдались, не приняв бой. Ты сравниваешь погибших героев великой страны с нацистским флотом", — негодует Соловьев.
Ранее Ольга Скабеева посмеялась над решением грузинской певицы Нино Катамадзе бойкотировать выступления в России.
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Общество , Пожары , Владимир Соловьев , Ольга Скабеева , Олег Кашин , Евгений Попов , Нино Катамадзе , ФБА "Экономика сегодня" , Вести ФМ , Москва
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