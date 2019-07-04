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«Подлец и дурак»: Соловьев раскритиковал коллег за приглашение Кашина 

Рамблер + ещё 2 3 минуты назад
Фото: РИА Новости
Известный телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции Вести FM возмутился тем, что на программу "60 минут" на канале "Россия 1" был приглашен журналист Олег Кашин, требовавший освобождения украинских моряков на фоне трагедии в Баренцевом море.
Самого Кашина телеведущий в рамках программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» охарактеризовал как «подлеца и дурака».
«И большую ошибку делают Оля Скабеева и Евгений Попов, вытащив из лондонского небытия и отряхивая пыль с этого дурака и подлеца", — заявил Соловьев.
Ранее Олег Кашин в своем Telegram-канале отметил, что «было бы круто, если бы Путин на этом фоне (гибели 14 подводников. — Прим. ред) отпустил украинских моряков».
По информации «Ленты.ру», 24 украинских военнослужащих были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину.
1 июля на борту атомной подводной лодки погибли 14 моряков, в том числе два Героя России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, которые приводятся на сайте президента России, основная причина ЧП в Баренцевом море — пожар в аккумуляторном отсеке.
Комментарии84
Общество , Пожары , Владимир Соловьев , Олег Кашин , Евгений Попов , Вести ФМ
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