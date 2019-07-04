«Подлец и дурак»: Соловьев раскритиковал коллег за приглашение Кашина

Известный телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции Вести FM возмутился тем, что на программу "60 минут" на канале "Россия 1" был приглашен журналист Олег Кашин , требовавший освобождения украинских моряков на фоне трагедии в Баренцевом море.

Самого Кашина телеведущий в рамках программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» охарактеризовал как «подлеца и дурака».

«И большую ошибку делают Оля Скабеева и Евгений Попов, вытащив из лондонского небытия и отряхивая пыль с этого дурака и подлеца", — заявил Соловьев.

Ранее Олег Кашин в своем Telegram-канале отметил, что «было бы круто, если бы Путин на этом фоне (гибели 14 подводников. — Прим. ред) отпустил украинских моряков».

По информации «Ленты.ру», 24 украинских военнослужащих были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину.