Тюменская чиновница потеряла работу из-за участия в конкурсе «Девушка Playboy»

Жительница Тюмени Анна Ануфриева потеряла работу на госслужбе из-за участия в конкурсе журнала Playboy «Девушка года — 2019». Об этом «URA.RU» сообщили источники в органах власти. Причиной стал нездоровый ажиотаж вокруг ее фото для мужского журнала.

Информацию о том, что она больше не работает на госслужбе, «URA.RU» подтвердила и сама конкурсантка.

«Я приняла решение уйти. Почему — обсуждать неэтично: я уважаю своего работодателя и не хотела бы распространяться об этом», — заявила агентству Анна Ануфриева.

В анкете у Анны на сайте Playboy до сих пор указан род деятельности «государственная служба». Зато на странице девушки в Instagram появилось указание «Участница конкурса Playboy Russia „Девушка года 2019“». Также указано, что она — мастер по депиляции.

В одном из ее недавних постов приведено высказывание психолога Михаила Литвака (создателя «психологического айкидо»): «Есть единственная уважительная причина разрыва отношений и увольнения с работы — невозможность личностного роста в сложившихся условиях».

Ранее «URA.RU» сообщало, что тюменская госслужащая Анна Ануфриева заявилась для участия в конкурсе журнала Playboy «Девушка года — 2019», опубликовав откровенные фото. Официально нигде не сообщалось, в каком конкретно подразделении администрации она работает, но по открытым источникам можно было понять, что она трудится в управлении госзакупок.