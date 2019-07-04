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Тюменская чиновница потеряла работу из-за участия в конкурсе «Девушка Playboy» 

Ura.Ru 9 минут назад
Фото: Instagram
Жительница Тюмени Анна Ануфриева потеряла работу на госслужбе из-за участия в конкурсе журнала Playboy «Девушка года — 2019». Об этом «URA.RU» сообщили источники в органах власти. Причиной стал нездоровый ажиотаж вокруг ее фото для мужского журнала.
Информацию о том, что она больше не работает на госслужбе, «URA.RU» подтвердила и сама конкурсантка.
«Я приняла решение уйти. Почему — обсуждать неэтично: я уважаю своего работодателя и не хотела бы распространяться об этом», — заявила агентству Анна Ануфриева.
В анкете у Анны на сайте Playboy до сих пор указан род деятельности «государственная служба». Зато на странице девушки в Instagram появилось указание «Участница конкурса Playboy Russia „Девушка года 2019“». Также указано, что она — мастер по депиляции.
В одном из ее недавних постов приведено высказывание психолога Михаила Литвака (создателя «психологического айкидо»): «Есть единственная уважительная причина разрыва отношений и увольнения с работы — невозможность личностного роста в сложившихся условиях».
Ранее «URA.RU» сообщало, что тюменская госслужащая Анна Ануфриева заявилась для участия в конкурсе журнала Playboy «Девушка года — 2019», опубликовав откровенные фото. Официально нигде не сообщалось, в каком конкретно подразделении администрации она работает, но по открытым источникам можно было понять, что она трудится в управлении госзакупок.
После заявки на конкурс на девушку обрушилась волна негативных комментариев. Несмотря на это, тюменка долгое время лидировала в народном голосовании, набирая гораздо больше лайков, чем конкурентки, но на днях ее обошла москвичка Дарья Воронцова.
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Общество , Дарья Воронцова , Тюмень
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