Россиянкам разрешат «мужские» профессии

С 2021 года в России перестанут действовать правила, запрещающие женщинам водить грузовики, служить на кораблях и работать машинистками электропоездов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на перечень профессий, подготовленный Минтрудом.

В новый перечень профессий, где ограничено применение труда женщин, вошло 98 видов работ. Речь идет о труде с вредными и опасными условиями. В ведомстве подчеркнули, что при создании безопасных условий труда работодатель может нанимать женщин без ограничений на любые работы.

Документ, в частности, снимает ограничение на работу женщин водителями автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 тонны, боцманами, шкиперами или матросами на судах всех видов флота. Также россиянки смогут работать парашютистками, машинистками электропоездов, трактористками-машинистками и слесарями по ремонту автомобилей.

Минтруде рассказали, что при пересмотре перечня учитывали, есть ли в той или иной профессии факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие «отдаленные последствия».

В числе запрещенных для женщин останутся работы по производству и применению ртути, фосфора, хлора, йода и морфина. Также сохранится запрет на открытые горные работы, труд в шахтах и на рудниках, работы, выполняемые при строительстве метрополитенов и тоннелей.

Не смогут россиянки выполнять литейные и сварочные работы, быть авиационными механиками, слесарями по ремонту авиадвигателей и участвовать в непосредственном тушении пожаров. Под запретом останутся работы по очистке и ремонту канализации, водолазные работы и любые работы, связанные с подъемом и переноской тяжестей вручную.