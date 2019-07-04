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Самая молодая миллиардерша в мире похвасталась машиной за 450 тысяч долларов 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: @kyliejenner
Самая молодая в мире миллиардерша и владелица одноименного бренда косметики Кайли Дженнер похвасталась кастомным автомобилем Rolls-Royce Phantom в stories своего Instagram-аккаунта.
Цена машины в такой комплектации составляет около 450 тысяч долларов (28 миллионов рублей). Модифицированный салон украшен красной кожей и «звездной подсветкой» Starlight Headliner (потолок оснащен множеством маленьких ламп, имитирующих ночное небо — прим. «Ленты.ру»). Цена такого потолка — 12 тысяч долларов (750 тысяч рублей).
По данным Daily Mail, Дженнер показывает машину подобного класса не впервые. Зимой 2018 года она поделилась фото голубого Rolls Royce Wraith, украшенного ее именем и блестящим потолком. Это была ее первая сделанная на заказ машина марки Rolls Royce, но не единственная в коллекции.
Дженнер также владеет Rolls Royce Wraith Black Badge, Mercedes-Benz G-class, McLaren и оранжевым Lamborghini Aventador. Последний автомобиль стоимостью 28 миллионов долларов (88 миллионов рублей) она получила в подарок от своего молодого человека, репера Трэвиса Скотта.
В мае стало известно, что скраб для лица Walnut Face Scrub, выпущенный косметическим брендом Дженнер, опасен для здоровья. В рекламном ролике владелица бренда рекомендует использовать «нежный, но очень эффективный» скраб три раза в неделю, утверждая, что он снимает омертвевшие клетки кожи. Однако дерматологи предупредили поклонников марки Kylie Skin, что в состав средства входит грецкий орех, который может нанести серьезный вред коже лица.
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Общество , Трэвис Скотт , Lenta.ru
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