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Гражданам Украины упростят легализацию в России 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: ПГ / ЮРИЙ МАГАС
Граждане Украины, которые имеют в России статус беженца или временное убежище, смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) без учёта квоты. Эта одна из поправок в миграционное законодательство, предусмотренная законопроектом Правительства, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтение на предстоящей пленарной неделе.
Кроме украинских беженцев, право получить РВП вне квоты получат также соотечественники, которые родились на территории Российской Федерации, либо являются гражданами страны бывшего СССР и получили высшее образование в России.
Законопроект также предусматривает сокращение срока рассмотрения заявлений о выдаче РВП с полугода до четырёх месяцев.
Кроме того, расширяется круг иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство (ВНЖ) без предварительного оформления РВП. К ним в том числе относятся дети, рождённые на территории России в семье иностранцев, имеющих ВНЖ, а также дети и родители граждан РФ.
Правительство также предлагает сделать вид на жительство бессрочным, но на условии систематического подтверждения проживания в России.
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Общество , Госдума
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