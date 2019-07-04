Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заезд на вейкборде по затопленному Петербургу попал на видео 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
На затопленных дорогах Петербурга начали ездить на вейкбордах
В группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали видео заезда петербуржца на вейкборде по затопленной дороге.
На записи видно, как мужчина в гидрокостюме едет по трассе на вейкборде, привязанном к автомобилю. На небе в это время сверкают молнии. Где именно снимали заезд, не уточняется.
В комментариях к посту пользователи рассказали, что подобные заезды устраивали еще десять лет назад у Санкт-петербургского государственного морского технического института.
«Типа хайпанули? Мы зимой на хайлюксе и сноубордах по трассе рассекали лет 19 назад. Тогда камер в телефонах не было и интернет через ик-порт», — заявил Денис Андриенко (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Также авторов видео раскритиковали за неопытность и «неразумное поведение».
«Сразу видно опыа мало. Тащить надо джипом, чтобы скорость выше и волна. На шлем камеру повесить с хорошим разрешением. И нваливать», — написал Алексей Васильев.
«Хорошими делами прославится нельзя, а так охото стать звЯздой хоть на пять минут, отсюда видимо и появляется подобное неразумное поведение у взрослых особей, молодых самцов», — отметила Натка Забияка.
Комментарии
Общество , Видео , Денис Андриенко , Алексей Васильев , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кровавый салют: Белоруссия обвинила в ЧП Россию250
Нож в спину: против России будут воевать Китай и США24
Путин прибыл в Италию1
Коломойский рассказал о поддержке Зеленского
Катамадзе заплатит за отмену концерта в Москве1
Видео
01:34
Погода в Москве достигнет «холодного дна»
Погода Новости Москвы
03:18
Встреча с Папой и старым другом: что Путина ждет в Италии
Политика Статьи
00:57
США объяснили появление ржавых танков
Оружие США
00:19
Дерево убило ребенка в Москве
Происшествия
01:14
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу
В мире Украина
00:24
Кровавый салют: осколок повредил сонную артерию
Происшествия
02:51
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»
Происшествия Армия
01:45
Замыкание в щите: хронология аварии на «Лошарике»
Происшествия Армия
00:49
Путин ответил на вопрос об уходе из политики
Политика
01:01
Трамп яростно пригрозил Ирану
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение