Заезд на вейкборде по затопленному Петербургу попал на видео

На затопленных дорогах Петербурга начали ездить на вейкбордах

В группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали видео заезда петербуржца на вейкборде по затопленной дороге.

На записи видно, как мужчина в гидрокостюме едет по трассе на вейкборде, привязанном к автомобилю. На небе в это время сверкают молнии. Где именно снимали заезд, не уточняется.

В комментариях к посту пользователи рассказали, что подобные заезды устраивали еще десять лет назад у Санкт-петербургского государственного морского технического института.

«Типа хайпанули? Мы зимой на хайлюксе и сноубордах по трассе рассекали лет 19 назад. Тогда камер в телефонах не было и интернет через ик-порт», — заявил Денис Андриенко (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Также авторов видео раскритиковали за неопытность и «неразумное поведение».

«Сразу видно опыа мало. Тащить надо джипом, чтобы скорость выше и волна. На шлем камеру повесить с хорошим разрешением. И нваливать», — написал Алексей Васильев.