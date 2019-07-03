Будут нам ягодки: россиянам зарегулируют сбор грибов

Минсельхоз возьмет под контроль сбор и оборот дикорастущих грибов и ягод. Мониторингу подвергнется также сбор березового сока, семян, орехов и лекарственных растений. В правительстве полагают, что несовершенство правового регулирования сдерживает рост этой сферы — предприниматели и население бесконтрольно ведут сбор дикоросов. Ранее экспортный потенциал только грибного рынка Минсельхоз оценивал в $2 млрд

Сбор, переработка и оборот дикорастущих ресурсов недостаточно эффективно регулируется в России Правительство РФ решило исправить ситуацию и передать контроль за дикорастущими ягодами, грибами, лекарственными растениями и орехами под ведение Минсельхоза. Проект соответствующего постановления кабмина опубликован на Портале нормативно-правовых актов (regulation.gov).

«Продукция на основе пищевых дикорастущих ресурсов имеет высокий экспортный потенциал, в связи с чем наделение Минсельхоза полномочиями по определению государственной политики в сфере переработки дикоросов повлечет, в том числе, развитие производства и увеличение поставок переработанной продукции на экспорт», — отмечается в пояснительной записке.

Сейчас «дикорастущие ресурсы» или «дикоросы», как называют их в постановлении, пользуются большим спросом как внутри страны, так и за ее пределами.

А вот «несовершенство правового регулирования сбора дикорастущего сырья в предпринимательских целях и для собственных нужд населения», по версии кабмина, сдерживает этот рост. Кроме того, администрирование отрасли различными ведомствами не всегда синхронизировано между собой, что негативно отражается на всех участниках отрасли.

Именно поэтому предлагается определить Минсельхоз России «уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также переработке и обороту лекарственных растений», отмечается в пояснительной записке.

Интересно, что тема регулирования сбора дикорастущих ягод и грибов возникла не впервые. 20 июня 2017 года при ведомстве начала работать группа по развитию грибоводства под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова . В том же году в СМИ появилась информация, что Минсельхоз предлагает ввести платные лицензии на сбор ягод и грибов.

Тогда министр сельского хозяйства Александр Ткачев подчеркнул, что Россия всегда импортировала грибы, тогда как половина выросших внутри страны грибов сгнивает до того, как их успеют собрать. Объем экпорта грибов ведомство тогда оценивало в $2 млрд По его мнению, огромное количество грибов можно не только собирать, но и брендировать под отечественными торговыми марками.

Сбор грибов и ягод в экспертном сообществе давно прозвали «горбатым бизнесом»: россияне собирают клубнику, лесную ягоду, грибы, сбывают их перекупщикам, а те продают за границу. А на зарубежных рынках спрос постоянно растет.

Эксплуатационные запасы только самых распространенных пищевых продуктов из дикорастущих ягод, орехов, грибов в России составляют 7,4 млн тонн, а биологические запасы — 13,4 млн тонн.

Позже газета «Московский комсомолец» выпустила статью, где говорилось о возможности введения налога на сбор дикорастущих грибов и ягод в России. Так, по версии журналистов, упорядочить сбор грибов и ягод предложила губернатор Владимирской области Светлана Орлова , а затем инициативу поддержал и министр Ткачев.

Эта новость имела широкий общественный резонанс, пресс-служба Минсельхоза тогда заявила, что министерство никогда не выступало с инициативой о лицензировании сбора дикорастущих грибов и не поддерживало такую идею. «Информация, появившаяся в СМИ, о том, что министерство сельского хозяйства выступает за введение лицензии на сбор дикорастущих грибов, является вымыслом и не соответствует действительности», — заверили тогда в ведомстве.

Эксперты полагают, что основная цель подготовленного сейчас законопроекта — ужесточение контроля за оборотом дикоросов с целью получения коммерческой выгоды.

«Необходимо более четко регулировать рынок их сбыта, чтобы иметь представление об объемах возобновляемых природных пищевых ресурсов и формировать более развитую культуру их централизованного сбора и отправки в том числе и на экспортные рынки. Речи о том, чтобы вводить жесткий контроль за деятельностью частных лиц, которые собирают дикоросы в собственных интересах — для непосредственного употребления в пищу или домашних заготовок, не идет», — отмечает директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова.

«Основная цель этой инициативы — создать более заметные рычаги влияния на группы лиц, которые занимаются сбором дикоросов для коммерческой продажи, при этом не осуществляют никаких налоговых отчислений от своей деятельности. В ведении Минсельхоза могут появиться дополнительные опции, которые позволят более тщательно влиять на теневой рынок оборота дикоросов», — полагает Шалихманова.

Другой вопрос, что найти ту грань, по которой можно определить собирают ли дикоросы для собственного стола, или они пойдут на продажу — достаточно сложно. И не исключено, что из-за этого могут пострадать и те, участники «горбатого бизнеса», которые просто не могут обеспечить семью без ресурса лесов и огородов.