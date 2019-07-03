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Путин наградил Рошаля орденом Александра Невского 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Рошаля Леонида Михайловича", — говорится в документе.
Кроме того, орденом Дружбы награждены уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, генеральный директор "Группы Энел" итальянец Франческо Страче, советник президента Ливана Амаль Абу Зейд, посол РФ в Австралии Алексей Павловский, посол по особым поручениям МИД РФ Константин Шувалов.
Также, согласно указу, директор департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.
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Общество , Александр Невский , Татьяна Потяева , Владислав Кононов , Алексей Павловский , Владимир Путин , Леонид Рошаль , МИД , Минкультуры
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