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Марш в поддержку сестер Хачатурян не разрешили в Москве 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
Московская мэрия отказалась давать официальное разрешение на проведение марша в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом рассказала активистка Алена Попова в фейсбуке.
Попова показала официальный документ, в котором представитель властей Москвы написал, что, в случае проведения марша, организаторов и участников накажут.
Ранее сообщалось, что младшую сестру Хачатурян признали невменяемой.
В июле 2018 года сестры Хачатурян зарезали своего отца из-за личной неприязни. Девушки признали свою вину. В сентябре суд изменил девушкам меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.
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Общество , Новости Москвы , Правительство Москвы , Москва
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