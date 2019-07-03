Марш в поддержку сестер Хачатурян не разрешили в Москве

Московская мэрия отказалась давать официальное разрешение на проведение марша в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом рассказала активистка Алена Попова в фейсбуке.

Попова показала официальный документ, в котором представитель властей Москвы написал, что, в случае проведения марша, организаторов и участников накажут.

Ранее сообщалось, что младшую сестру Хачатурян признали невменяемой.

В июле 2018 года сестры Хачатурян зарезали своего отца из-за личной неприязни. Девушки признали свою вину. В сентябре суд изменил девушкам меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.