Жванецкий впервые появился на публике после серьёзной травмы

Михаил Жванецкий впервые после получения серьёзной травмы руки появился на публичном мероприятии, сообщает Starhit. По словам журналистов, сатирик чувствует себя гораздо лучше.

Внимание СМИ 85-летний юморист приковал к себе на спецпоказе фильма «Into нация большой Одессы», на котором он появился в сопровождении гражданской супруги Наталья Суровой. В ленте, посвящённой артисту Роману Карцеву , Жванецкий играет одну из ролей. По данным издания, писатель со спутницей отказались фотографироваться.

В июне текущего года стало известно, что Жванецкий сломал руку. По словам помощника сатирика, инцидент произошёл перед юбилейным концертом в Светлогорске. Писатель во время прогулки «поскользнулся и упал». Медики диагностировали у юмориста сложный перелом руки со смещением, провели операцию. Из-за происшествия Жванецкий вынужден был отменить несколько концертов, в частности, гастрольный тур по Германии.

В настоящий момент, по данным Starhit, Жванецкий продолжил писать книги. При этом писатель признаётся, что с недавних пор его произведения стали более глубокомысленными, поскольку он всё чаще задумывается о смерти. Впрочем, сатирик отмечает, что рад востребованности у публики, поэтому и продолжает творить.