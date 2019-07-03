Михаил Жванецкий впервые после получения серьёзной травмы руки появился на публичном мероприятии, сообщает Starhit. По словам журналистов, сатирик чувствует себя гораздо лучше.
Внимание СМИ 85-летний юморист приковал к себе на спецпоказе фильма «Into нация большой Одессы», на котором он появился в сопровождении гражданской супруги Наталья Суровой. В ленте, посвящённой артисту Роману Карцеву, Жванецкий играет одну из ролей. По данным издания, писатель со спутницей отказались фотографироваться.
В июне текущего года стало известно, что Жванецкий сломал руку. По словам помощника сатирика, инцидент произошёл перед юбилейным концертом в Светлогорске. Писатель во время прогулки «поскользнулся и упал». Медики диагностировали у юмориста сложный перелом руки со смещением, провели операцию. Из-за происшествия Жванецкий вынужден был отменить несколько концертов, в частности, гастрольный тур по Германии.
В настоящий момент, по данным Starhit, Жванецкий продолжил писать книги. При этом писатель признаётся, что с недавних пор его произведения стали более глубокомысленными, поскольку он всё чаще задумывается о смерти. Впрочем, сатирик отмечает, что рад востребованности у публики, поэтому и продолжает творить.