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Мариинский театр покажет талантливых молодых музыкантов 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Симфонический оркестр Мариинского театра и его глава Валерий Гергиев дадут несколько концертов на фестивале в финском городе Миккели. Об этом сообщила пресс-атташе театра Анна Яковлева, передает в среду, 3 июля, ТАСС.
Отмечается, что в гастролях также примут участие лауреаты XVI Международного конкурса имени Чайковского. «Для молодых музыкантов это первые гастроли в новом статусе лауреата», — уточнила собеседница агентства, добавив, что выступления состоятся с 3 по 5 июля.
В частности, в финском концертном зале выступит обладатель гран-при французский пианист Александр Канторов, лауреат первой премии по специальности «Скрипка» россиянин Сергей Догадин и финская виолончелистка, получившая шестую премию, Сенья Руммукайнен.
Музыканты исполнят Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Ференца Листа, Симфонию № 2 Яна Сибелиуса и некоторые сочинения Петра Чайковского — Вальс-скерцо, «Размышление» и «Вариации на тему рококо».
Яковлева рассказала также, что после гала-концерта в кафедральном соборе Миккели участники мероприятия отправятся в Германию на Летний фестиваль Фестшпильхауса в Баден-Бадене.
Международный конкурс имени Чайковского состоялся в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня. Мероприятие проводится раз в четыре года в рамках направленной на поддержку талантов и популяризацию народного творчества программы «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Согласно плану, до 2024 года предполагается регулярное проведение фестивалей любительских творческих коллективов с вручением грантов. При этом будут разработаны социальные лифты для одаренных молодых россиян, а на базе 15 лучших творческих вузов страны будут созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.
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Общество , Валерий Гергиев , Сергей Догадин , Александр Канторов , Ян Сибелиус , Ференц Лист , Петр Чайковский
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