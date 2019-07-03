Пока вы спали: Экипаж подлодки до последнего боролся за жизнь

Украина согласилась на обмен «всех на всех»

Украина не возражает против обмена пленных в формате «все установленные на всех установленных», но предлагает ускорить этот процесс «пошаговым выполнением формулы». Об этом на своей странице в Facebook сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней группе по Донбассу.

Олифер отметила, что процесс установления личностей пленных еще не завершен. Она добавила, что договориться об освобождении людей пока не удалось «в связи с позицией РФ ».

Подводники не могли ошибиться: эксперты о трагедии в Баренцевом море

В Баренцевом море 1 июля случилось ЧП на научно-исследовательской подлодке: произошло возгорание, команда ликвидировали очаг, но подводники погибли от отравления продуктами горения. Опрошенные «Известиями» эксперты считают , что ошибка экипажа не могла стать причиной трагедии.

Военный историк Дмитрий Болтенков заявил, что гидронавты на глубоководных аппаратах — профессионалы высочайшего класса. Он назвал «борьбу за живучесть» одним из главных направлений их подготовки. По словам Болтенкова, в то, что они могли совершить серьезную ошибку, невозможно поверить. У подводников были все ресурсы для борьбы за жизнь до последнего: у каждого был при себе дыхательный аппарат, также в подлодке есть специальная система подачи воздуха.

На рынке электричества заподозрили сговор

Крупные потребители электричества заподозрили генерирующие компании в ценовом сговоре. Как пишет «Коммерсант», «Совет рынка» (регулятор энергорынков) выяснил, что в январе энергоцены на рынке на сутки вперед (РСВ, основной сектор торговли электроэнергией) выросли на 7,6 процента (до 1,299 тысячи рублей за мегаватт-час) к прошлому году, в феврале — на 9,2 процента, в марте — на 14 процентов, а в апреле — на десять процентов.

Газета отмечает, что продажи электроэнергии на РСВ являются основным источником доходов генкомпаний. В «Совете рынка» пришли к выводу, что основной причиной роста цен стало повышение ценового предложения ТЭС в заявках генкомпаний. Также на это повлияли подорожание топлива и завышение крупными потребителями плановых объемов потребления. При этом директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев назвал влияние таких факторов на цены «ничтожным». Аномальный рост, по его мнению, во многом обусловлен действиями участников энергорынка, в ассоциации не исключают возможность ценового сговора и рассчитывают на проверку антимонопольщиков.

Дерипаска сообщил о контактах с ФБР

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в сентябре 2016 года с ним беседовали сотрудники ФБР, расследовавшие предполагаемое вмешательство России в выборы президента США. Об этом сообщает The Hill.

По словам Дерипаски, в той беседе он заявил, что очень сомневается в возможности сговора политиков России и США. Бизнесмен рассказал сотрудникам ФБР, что он «не друг» главы избирательного штаба президента США Пола Манафорта , через которого, по мнению следователей, могли проходить контакты с Россией. Он отметил, что задолго до скандала подавал на Манафорта в суд.

«Так как я русский, я бы очень удивился, если бы кто-то из России попытался обратиться к нему по любой причине, не узнав моего мнения», — отметил он, напомнив о работе Манафорта на Украине.

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