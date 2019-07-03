Россияне довольны качеством услуг ЖКХ

Согласно им, качество услуг ЖКХ устраивает 60% граждан. В 2010 году таковых было лишь 39%. Одновременно с этим за девять лет снизилось число россиян, которые имеют нарекания к качеству работы жилищно-коммунальных служб, — с 52% в 2010-м до 30% в 2019-м.

82% респондентов считают, что значимых качественных изменений в сфере электроснабжения за последний год не произошло. Того же мнения относительно сфер холодного водоснабжения, отопления, газоснабжения и горячего водоснабжения придерживаются 73%, 61%, 60% и 51% опрошенных соответственно.

17% россиян убеждены, что качество содержания и текущего ремонта жилья за год стало хуже, а 21% заявил об ухудшении качества вывоза мусора.

Тот же опрос ВЦИОМа показал, что доля тех, кто предпочитает жить в отдельно стоящем доме, с 2015 года выросла на 8% (до 31%), что оплатой коммунальных услуг чаще занимаются женщины (65%), а 43% россиян не помнят, как называется управляющая компания, обслуживающая их дом.