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Соловьев раскрыл грустную суть шуток Зеленского 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский дважды за время пребывания в Торонто пошутил о популярности украинского языка в Канаде, при этом перейдя на него с английского. Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отметил, что оба языка для политика — чужие.
В ходе выступления на конференции в Торонто Зеленский заявил на английском: «Я бы хотел говорить на языке, который в этой стране хорошо понимают и который почти является официальным — это украинский».
Зал засмеялся после шутки президента. Далее Зеленский продолжил речь на украинском языке.
Соловьев в своем Telegram-канале отметил, что из выступления Зеленского очевидно: и английский, и украинский для него «чужие и даются с трудом».
«А на родном для него русском говорить боится. А во время съемок и выступлений не боялся, и во время избирательной кампании не боялся», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Зеленский начал выступление в Торонто с шутки. Он сказал на английском: «Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском».
До этого представитель Владимира Зеленского призвал к «мягкой украинизации». При этом с 16 июля на Украине вступит в силу подписанный экс-президентом Петром Порошенко закон об исключительности украинского языка. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, почему на Украине по-прежнему чаще говорят по-русски, а также анализировала сигналы запутавшейся в своем отношении к русском языку команды Зеленского.
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Комментарии
Общество , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Деловая газета "Взгляд" , Канада , Торонто
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